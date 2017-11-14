Задушила и сожгла: молодая мать рассказала об убийстве новорожденного в Красноярском крае

25-летнюю девушку из Богучанского района привлекают к ответственности за расправу над младенцем. 7 июня подробности инцидента рассказали в региональном ГСУ СК.

По данным следствия, в апреле жительница одного из поселков в Красноярском крае жестоко избавилась от нежелательного ребенка. Долгое время она скрывала от близких и знакомых свою третью беременность, однако бдительная сотрудница поселкового медучреждения заметила характерные перемены и всполошилась, когда внезапно обнаружила родившую землячку без новорожденного. О подозрительном явлении медработница проинформировала полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали и допросили женщину. Та рассказала, дескать родила мертвого малыша и сожгла его в домашней печи. Однако на следующем допросе следователи выпытали у подозреваемой сведения об убийстве новорожденного. Как показала судебно-медицинская экспертиза останков, ребенок погиб из-за механической асфиксии. Молодая мать заявила, что сожгла живого ребенка, и полностью признала свою вину.

Теперь уголовное дело направили в суд Богучанского района, где вскоре пройдет рассмотрение. Обвиняемой могут ограничить свободу до 4 лет, назначить принудительные работы или же посадить в колонию сроком на 5 лет.