Кусал, бросал и истязал: на Южном Урале мужчина пошел в колонию за жестокое обращение с 5-месячным сыном

Мужчина испытывал неприязнь к своему сыну, что побуждало его к жестоким поступкам. Он кусал малыша за ухо, прятал бутылочки и соски, бросал в него подушки и прижимал ногой и даже с силой бросал в кровать так, что у детской люльки проломилось дно.

Официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева рассказала подробности происшествия, которое случилось в семье в Верхнем Уфалее. Там, у 27-летнего мужчины родился сын, однако отцовский чувств тот к ребенку не испытывал.

В мае 2017 года, когда младенцу было 5 месяцев, его отец взял его и с силой бросил в детскую кроватку. Сила броска была настолько велика, что мужчина проломил ребенком дно кроватки. У младенца диагностировали серьезные травмы, малыш получил закрытый перелом правой бедренной кости, который сопровождался осложнениями.

Суд установил, что и до этого мужчина проявлял к своему сыну жестокость. Он мог кусать младенца за ухо, давить его ногами и бросаться в него подушками. Как сообщается, мужчина испытывал к своему ребенку неприязнь. Он курил в комнате, где находился малыш, слушал громкую музыку, когда тот спал. Более того, мужчина специально прятал бутылочку с питанием и соски для малыша. Когда мать младенца оставляла его с мужчиной, тот бросал ребенка на диван.

В итоге, суд присудил мужчине 2 года колонии и 300 000 рублей в качестве морального вреда. Денежные средства получит мать младенца, которого истязал мужчина.