Двойное убийство, изнасилование и ограбление: юноша жестоко отомстил семье из Бурятии

17-летний житель Кабанского района учинил серию преступлений над неблагодарными соседями из-за неоплаченного труда. Такую версию обнародовала пресс-служба регионального СУ СК.

По установленной ведомством информации, юноша проживал в одном из сел Бурятии у своего друга. Сам он сирота и до этого ютился в общежитии. Переехав в дом к приятелю, молодой человек познакомился с 60-летним инвалидом, живущим по соседству. Подозреваемый несколько дней ходил к соседу и помогал ему управляться на частном участке. 17 декабря прошлого года работник потребовал у хозяина двора оплату за свои услуги. Получив отказ, подросток разозлился и жестоко отомстил несговорчивой семье.

Следствие предполагает, что в тот же вечер парень залез в дом обидчика через окно и нашел внутри кухонный топор. Обухом орудия он дважды ударил 58-летнего гостя, заночевавшего в доме. После этого он разбудил самого инвалида и снова потребовал финансовое вознаграждение. Пострадавший заявил, что хранит все деньги и на карте, и также получил топором по голове. Под угрозой расправы злоумышленник выпытал PIN-код у 42-летней гражданской жены обидчика, а затем изнасиловал её. Более того, от обиды он также надругался над трупом пенсионера.

Выполнив эти действия, молодой человек с ножом у спины сопроводил сожительницу покойного к банкомату и заставил снять со счета 1500 рублей. Полученные деньги подозреваемый потратил на спиртное и употребил его совместно с заложницей. Под воздействием алкоголя, юноша свалился спать.

Утром двойное убийство обнаружила селянка, которая приютила сироту в своем доме. Она вызвала на место инцидента полицию и "скорую помощь". Медики выявили смерть хозяина и попытались помочь его младшему товарищу, однако раны оказались слишком тяжелыми. Правоохранители возбудили против парня уголовное дело по признакам убийства, изнасилования и ограбления. Позднее выяснилось, что перед расправой задержанный украл у покойного ружье, которое хранилось в котельной. В Следственном комитете объявили - материалы дела уже направлены в региональный суд.