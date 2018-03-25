"Голоса в голове" заставили нижегородца убить соседку

Прислушавшись к "голосам в голове", злоумышленник отправился к односельчанке и совершил преступление. На суде подозреваемый постоянно настаивал на том, что является невменяемым.

Как стало известно, в октябре прошлого года житель Нижегородской области, проживающий в поселке Большое Мурашкино, пришел к 77-летней соседке просить денег в долг. Пожилая женщина отказалась, что не удовлетворило соседа. Он схватил нож и начал наносить пенсионерке удары в область лица и шеи, в результате чего она скончалась. Перед тем, как покинуть место происшествия, злоумышленник сорвал с пенсионерки золотые сережки, только после этого он сбежал.

Тело женщины обнаружил ее сын, который и вызвал полицию. На трупе насчитали не менее 10 ножевых ранений, в ходе рейда по соседям правоохранители нашли те самые сережки. Подозреваемый был задержан, ранее он уже отбывал срок в тюрьме за аналогичное преступление.

Отметим, что преступник только частично признал свою вину, на суде он заявил, что является невменяемым и в тот день "голоса в голове" толкнули его на убийство соседки. Примечательно, что экспертизы опровергли все версии 36-летнего подсудимого и его отправили в тюрьму сроком на 15 лет.