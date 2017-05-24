Житель Кубани изнасиловал 12-летнюю племянницу и утопил труп в реке

31-летнего мужчину обвиняют в сексуальном преступлении и убийстве малолетней девочки, которое произошло год назад в Крымском районе. Об этом рассказала пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

По информации правоохранителей, 22 мая 2017 решил насильно совратить подростка в селе Новопокровское. Он проследил за вышедшей из дому племянницей своей супруги. Оказавшись рядом с речкой Псебепс на улице Кирова, обвиняемый изнасиловал 12-летнюю родственницу. После полового акта он сильно ударил девочку по затылку и задушил пострадавшую ремешком от сумки. Труп предполагаемый педофил утопил в реке.

Спустя двое суток покойная всплыла и была обнаружена прохожими. Следственный комитет начал проверять обстоятельства гибели и вскоре задержал 31-летнего жителя Кубани, который приходится девочке сводным дядей. Мужчину сделали фигурантом уголовного дела и поместили под стражу. По данным пресс-службы, прокуратура уже подтвердила обвинение и направила материалы дела в региональный суд. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.