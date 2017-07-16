В Саратовской области новый знакомый вывез женщину за город и изнасиловал под угрозой ножа

Предполагаемый насильник вывез свою жертву за город, где и совершил действия сексуального характера. После он отвез пострадавшую домой, а она пошла в полицию.

Как стало известно, 2 июня 43-летний житель Ершова Саратовской области в райцентре познакомился с 30-летней женщиной и предложил ее подвезти до дома на своем автомобиле. Новая знакомая согласилась, однако она не знала, что ее ждет впереди. Вместо знакомого маршрута мужчина повез ее другим путем и вывез за город.

Там он остановил автомобиль и, угрожая физической расправой, приказал раздеваться. Когда жертва отказала, он достал нож и под угрозой убийства изнасиловал. После сексуального акта он отвез свою жертву домой, откуда она сразу отправилась в полицию.

Подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Теперь ему может грозить солидный тюремный срок.