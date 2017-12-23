Житель Ставрополья убил и сбросил в колодец свою жену

Следователи установили, что убийство произошло на почве ревности еще в январе текущего года. Подозреваемый сам сознался в совершении преступления, оформив явку с повинной.

Как стало известно, в январе текущего года житель Ставрополья приревновал свою жену и на этой почве между ними вспыхнул скандал. Он набросился на возлюбленную и принялся избивать ее по голове и телу кулаками. Осознав, что его жена не приходит в себя и перестала дышать, мужчина спрятал ее тело в мешок, а затем сбросил его в колодец на территории дома своей сестры.

Спустя пару дней он сам пришел в полицию и рассказал о совершенном преступлении. Правоохранители задержали 36-летнего подозреваемого и возбудили уголовное дело. Удалось установить, что мужчина уже был ранее судим за избиение жены, оказалось, это уже не первый раз, когда он подвергает насилию свою женщину. Решается вопрос о передаче материалов дела в суд.