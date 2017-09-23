В Петербурге извращенец-рецидивист изнасиловал пенсионерку

53-летняя женщина, которая не имеет официального трудоустройства, обратилась в полицию сразу после того, как против нее было совершено преступление.

Сотрудники Главного управления МВД по Ленинградской области сообщают о случае, в ходе которого в Санкт-Петербурге извращенец-рецидивист изнасиловал пенсионерку. Согласно данным, которые они передают, инцидент был зафиксирован 2 июня. По подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности задержали 25-летнего мужчину, который уже имеет судимость за преступление иного типа. Пожилая женщина рассказала, что он напал на нее прямо посреди улицы Весельная. В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело, ведется следствие по факту происшествия.

Ранее информационное агентство "Версия. Инфо" сообщало о случае нескольких попыток изнасилования, которые произошли в Уфе. Там 22-летний студент в один день напал на женщину, а следом на девушку, однако обе попытки завершились для него провалом, после чего его арестовали.