В Омске мужчина перекапывал огород и нашел кости бывшего мужа своей жены

Мужчину смутило то, что когда он рассказал жене о находке, она даже не удивилась. В глубоком шоке он побежал в полицию и рассказал о случившемся.

Как стало известно, в конце прошлого месяца житель деревни Лузино Омской области отправился перекопать огород для того, чтобы посадить картофель. Копая, он наткнулся на подозрительные кости, однако спугнул его только человеческий череп, показавшийся из-под земли. Он сразу же побежал к себе домой и рассказал о находке жене, однако она даже не удивилась.

Своему нынешнему мужу 60-летняя женщина рассказала, что он наткнулся на кости ее бывшего супруга, которого она убила более 20 лет назад. Она потребовала, чтобы муж закопал кости обратно и забыл о них, однако шокированный омич побежал в полицию. Спустя время к дому приехал наряд и задержал женщину.

Она рассказала правоохранителям, что была замужем за мужчиной, который работал вахтовым методом. Возвращаясь домой, первым делом он бежал к бутылке с алкоголем, а потом избивал и оскорблял жену. В какой-то момент ей это надоело, она схватила топор и обухом ударила мужа по голове. Когда он не очнулся, женщина разрубила его топором и закопала в огороде. Всем знакомым сообщала, что ее муж не вернулся с вахты, а так как у него не было родственников, то его никто и не искал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сейчас женщина находится под подпиской о невыезде.