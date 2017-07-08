В Тюмени продавщица пырнула ножом покупателя, пожаловавшегося на испорченный товар

Мужчина всего лишь хотел вернуть испорченный товар в магазин, а получил ножевое ранение. Сейчас он находится в больнице, а продавщица оказалась за решеткой.

Как стало известно, 2 июня житель Тюмени отправился на рынок для того, чтобы приобрести себе новый джинсовый костюм. Вернувшись домой, он еще раз решил примерить обновку и заметил в костюме странные дырки от ножа. Недовольный покупатель вновь отправился на рынок и потребовал, чтобы продавщица вернула ему деньги, она отказалась и разразился скандал.

Так, удалось выяснить, что перед тем, как пришел покупатель, продавщица резала колбасу на одежде, а потом и "спихнула" испорченный товар. После скандала в ее руке оказался тот самый нож и она несколько раз ударила им недовольного клиента.

О произошедшем в полицию сообщили очевидцы, теперь принципиальная продавщица оказалась под подпиской о невыезде, ей грозит до 10 лет лишения свободы, а недовольный покупатель - в больнице.