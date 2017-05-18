В Троицке многодетная мать задушила пуповиной шестого ребенка

Женщина уже имела пятерых детей, которых отдала в детдом, а шестого растить она не собиралась. Теперь е придется провести несколько лет в колонии.

Как стало известно, 35-летняя жительница Троицка является многодетной матерью, у нее имеется пятеро детей, воспитанием которых она не занимается. Так как она не могла их прокормить, то дети отправились по детским домам и неизвестно, планировала ли мать возвращать малышей.

Когда женщина узнала, что ждет шестого ребенка, она не решилась на аборт, однако вставать на учет в больнице не собиралась. В январе текущего года у нее начались схватки и она решила рожать дома самостоятельно. Так, ребенок появился на свет вполне здоровеньким, однако мать не хотела подвергать его голодной смерти и скитанию по детдомам. Тогда она задушила малыша пуповиной, спрятала его тело в коробке и оставила у себя дома.

О произошедшем стало известно сотрудникам полиции, буквально недавно многодетная мать была задержана. В ходе судебного заседания суд обвинил ее в убийстве новорожденного и приговорил к лишению свободы на 2 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.