СК назначил госзащиту изнасилованной аутистке из Владикавказа

Закрытое ранее дело о сексуальном преступлении против больной девушки снова получило ход после новых обстоятельств. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В 2017 году жительница Владикавказа обратилась полицию по поводу изнасилования её 18-летней дочери-аутистки. По словам женщины, она оставила старшую дочь дома, а с двумя другими, тоже страдающими аутизмом, уехала в Москву на медицинское обследование. Вернувшись в квартиру через несколько дней, хозяйка застала её захламленной различным мусором. Оправившись через несколько суток, дочка поведала о визите соседей и знакомых, которые не только намусори в доме, но ещё и изнасиловали её.

В Следственном комитете по Северному Кавказу проверили обстоятельства и поспешили закрыть дело. Они пришли к выводу, что нездоровая гражданка выдумала историю с издевательствами и насилием, а со своими знакомыми занималась сексом по обоюдному согласию. Таким образом, и правонарушения никакого не было.

Рассказ горожанки и её дочери получил широкую огласку в региональных СМИ. После этого на дело обратили внимание федеральные власти. Они возобновили расследование, допросили пострадавших и назначили ряд экспертиз. По данным источников Mash, после этого семья страдает от многочисленных угроз со стороны подозреваемых. Поэтому на днях гражданку с аутизмом и её близких СК поместил под госзащиту.