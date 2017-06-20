Житель Петербурга заставил жену расчленить брата ради крупного наследства

Полиция Ленобласти задержала подозреваемого по убийству 3-летней давности. Об этом пишут петербургские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах регионах.

1 июня в лесу во Всеволжском районе местные жители отыскали останки 57-летнего жителя Санкт-Петербурга. По предварительной версии, покойного убил и расчленил его брат, который пожелал присвоить крупное наследство. Речь идет о немалой квартире на проспекте Луначарского и даче в поселке Лемболово (участок входит в состав СНТ "Аист").

Следователи предполагают, что в феврале 2015 года 45-летний мужчина убил брата ножом в квартире на улице Подрезова, где проживает его 38-летняя супруга. Он пригрозил последней расправой и заставил её пособить в расчленении тело убитого. Затем предполагаемый братоубийца зарыл останки в землю неподалеку от СНТ "Марс". В связи с открытыми обстоятельствами, следователи возбудили уголовное дело и ведут расследование.