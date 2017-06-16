Опасный шашлык: 19-летний парень дважды проткнул товарища шампуром в Пензенской области

В городе Каменка отдых молодых людей на природе едва не стоил жизни юноше. Подробности инцидента выяснили в региональном Следственном комитете.

Как пишет пресс-служба ведомства, накануне два 19-летних горожанина отправились жарить шашлык в лесополосу рядом с Центральной улицей. Они подготовили закуску и начали употреблять алкогольные напитки. Между захмелевшими собеседниками возник конфликт. Один из парней схватил шампур и дважды проткнул шампуром своего товарища, чтобы доказать правоту.

В итоге пострадавшего госпитализировали с опасными ранениями в спине и брюшной полости. Медики тут же уведомили полицейских, которые прибыли разбираться в ситуации и арестовали подозреваемого. Следователи Пензенской области возбудили уголовное дело по признакам умышленного нанесения тяжких травм. Оказалось, что задержанный ранее судим. Он признался в совершенном правонарушении и ожидает судебного заседания.