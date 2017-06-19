В Пятигорске мужчина открыл стрельбу в честь победы на ставке

1 июня житель Ставропольского края выиграл 15 тысяч и решил отметить событие выстрелами из автомата. Об этом рассказала пресс-служба регионального ГУ МВД.

Стрельба произошла в Пятигорске возле торгового центра "Университи". По данным правоохранителей, мужчина открыл огонь из охолощенной винтовки "Калашникова" в честь своей победы - накануне он выиграл около 15 тысяч рублей на ставке в букмекерской конторе. Услышав выстрелы, испуганные прохожие вызвали полицию.

Сотрудники МВД оперативно прибыли по вызову и задержали подозреваемого с оружием в руках. Автомат изъяли, а мужчину увезли в полицейское отделение для проверки. Против него возбудили уголовное дело по признакам хулиганства. Следствие выясняет подробности инцидента и решает вопрос о мере пресечения.