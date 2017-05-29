Не хотел разводиться: В Омске пожилой мужчина зарезал молодую жену

Брак 61-летнего омича и 36-летней женщины продлился 12 лет, за это время у них появились два сына, однако, их чувства угасли. Мужчина не захотел разводиться с женой, из-за чего между ними вспыхнула ссора, которая закончилась поножовщиной.

Как сообщили в следственном отделе по Октябрьскому округу регионального СУ СКР, 31 мая в Омске была убита женщина. О ее убийстве в полицию сообщил ее муж, который сознался в своей причастности к ее смерти. Оказалось, что причиной трагического инцидента стала семейная ссора и обсуждение развода.

Молодая жена решила, что ее брак с 61-летним мужчиной должен быть расторгнут. С такой новостью она пришла к супругу, между ними завязалась ссора. Женщина схватила нож и стала угрожать мужу, пытаясь заставить его развестись «по-хорошему». Мужчина заломил руку своей супруги и выхватил нож. Потом он ударил им в живот своей возлюбленной, после чего та потеряла сознание. Мужчина не ограничился одним ударом, он нанес своей жене множество ран в области живота и груди.

Через несколько часов он уже пришел в полицию, где сознался в содеянном. Против него уже возбудили уголовное дело. Сейчас продолжается расследование, полиция выясняет все обстоятельства случившегося.