В Сердобске мать сотню раз ударила топором сожителя, уронившего ребенка

В Пензенской области женщину 1985 года осудили за убийство гражданского супруга на бытовой почве. Подробности инцидента рассказала пресс-службе региональной прокуратуры.

По информации правоохранителей, 15 декабря прошлого года между осужденной и сожителем, который младше её на 15 лет, возникла крупная ссора на фоне употребления спиртного. Пара из Сердобска прожила вместе около 8 лет и регулярно устраивала конфликты. В тот день нетрезвая женщина хваталась за топор и нанесла возлюбленному множество ранений. По словам предполагаемой преступницы, главным поводом для злости стал тот факт, что мужчина уронил их совместного маленького ребенка, которого вынул из кроватки.

За четыре часа она ударила оппонента не менее сотни раз. Пострадавший довольно успешно держал оборону и перехватывал оружие, однако в итоге полученные травмы обессилили его. Раненного госпитализировали в районную больницу, где он и умер через некоторое время. Против подозреваемой возбудили уголовное дело по признакам убийства. В итоге суд учел двух детей маленьких детей обвиняемой и её частичное признание, приговорив её к лишению свободы в колонии общего режима сроком на 7 лет и 8 месяцев. Подсудимая попыталась обжаловать решение в областном суде, однако потерпела неудачу. Теперь приговор официально вступил в силу.