В Башкирии за ДТП с оторванной головой осуждён водитель-убийца

Во время движения он выехал на встречную полосу, после чего его автомобиль покинул территорию дорожного полотна и упал в кювет. В результате переворачивания пассажиру оторвало голову.

В Башкирии за ДТП с оторванной головой осуждён 27-летний водитель-убийца. Последующие один год и шесть месяцев он проведет в месте лишения свободы. Кроме того, еще два года он не сможет занимать водительское кресло ни в каком виде транспорта. Случай, за который был судим преступник, произошел в марте 2018 года.

Он работал в службе такси и перевозил клиента по трассе "Учалы - Белорецк" на принадлежащем ему автомобиле "ВАЗ-21140". В один момент он нарушил правила дорожного движения, что повлекло за собой зафиксированное дорожно-транспортное происшествие. Свою вину в суде он не отрицал, за что его срок был немного смягчен.