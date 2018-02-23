Во Флориде полицейский угрожал убить женщину, если не получит от неё интимные фото

25-летний сотрудник полиции Ориндж Сити во Флориде был уволен и арестован всего спустя 7 месяцев после начала работы. Причина в угрозах по отношению к одному семейству.

Полицейский из Флориды в январе 2018 познакомился в Instagram с одной женщиной, снимки которой его настолько впечатлили, что он стал требовать отправить ему и интимные фото. Если он их не получит, мужчина угрожал лишить жизни её и её 5-летнего брата, а также изнасиловать её сестру, как сообщает «Версия.Инфо».

Так продолжалось на протяжении нескольких месяцев. 29 мая полицейского задержали. Сейчас он пребывает под стражей в тюрьме округа Волюсия. Есть ли у бывшего правоохранителя адвокат, а также, что ему может грозить за агрессивные требования интимных фото, не известно.