В Калуге полуголый вор катил велосипед с "закрутками" чужой бабушки

Патрульные заметили на улице татуированного мужчину с обнаженным торсом, который вызвал у них подозрения. О выявленном правонарушении рассказала пресс-служба регионального УМВД.

По данным правоохранителей, полуголый житель Калуги катил велосипед и нес наперевес доверху забитую спортивную сумку. Полицейские проверили содержимое и обнаружили банки с консервированными овощами. Велосипедист заявил: везет "закрутки" от своей бабушки. Однако при дальнейших расспросах он не смог указать адрес своей родственницы.

Тогда 34-летнего калужанина задержали и привезли в отделение для проверки. Оказалось, что подозреваемый ранее отбывал наказание за присвоение чужого имущества. Следствие предполагает, что он украл велосипед из подъезда многоэтажного дома на улице Горького. А консервы пропали из чужого подвала на Московской.

Против предполагаемого рецидивиста возбудили два уголовных дела по признакам кражи. В настоящий момент мужчина содержится под арестом, пока следователи расследуют обстоятельства инцидента. Они не исключают, что задержанный мог совершить подобные преступления в других местах.