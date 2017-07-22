В Омске сын до смерти забил пожилую мать из-за ее любви к котам

Любовь к котам довела до смерти пожилую жительницу Омска. Женщина вступилась за кота, за что ее до смерти избил собственный сын.

Как стало известно, в Омске расследуется убийство 81-летней пенсионерки, которая оказалась в больнице с многочисленными травмами. Как удалось выяснить, ее 48-летний сын в состоянии алкогольного опьянения попытался выгнать из дома надоевшего кота, однако мать не дала этого сделать.

Она набросилась на мужчину и вступилась за домашнего любимца, что разозлило ее сына. В порыве ярости он начал избивать пожилую мать и после того, как пришел в себя, вызвал скорую.

В больнице медики несколько недель боролись за жизнь старушки, однако она не смогла справиться с множественными травмами и, в результате, скончалась. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого, ведется расследование.