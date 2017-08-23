В Ленобласти на вечеринке по случаю Дня Рождения изнасиловали именинницу

Инцидент случился 26 мая, когда 29-летняя жительница Бокситогорска отмечала свой День Рождения. Именинница оставила гостей спать у себя дома, один из них на нее напал.

В пресс-службе СУ СК России по Ленобласти рассказали, что в Бокситогорске была изнасилована девушка. Она отмечала свой День Рождения с большой компанией родственников и друзей. Вечеринка затянулась до поздней ночи, уже под утро следующего дня именинница вместе с гостями пришла к себе домой и легла спать.

Один из мужчин, которому разрешили остаться в гостях у девушки, напал на именинницу и изнасиловал ее. О происшествии пострадавшая сообщила в полицию. 31-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании девушки, уже задержали. Сейчас полиция ведет проверки, уже назначены экспертизы. Детали и подробности случившегося происшествия станут известны после окончания проверок и сбора всей информации об инциденте.