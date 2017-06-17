Под Красноярском гость зарезал семью на глазах ребенка

54-летний мужчина был приглашен на застолье, в ходе которого между ним и взрослыми членами семьи произошел скандал. Тогда он взял кухонный нож и ранил им 79-летнюю и 39-летнюю женщин, а также 48-летнего мужчину.

Сотрудники СУ Следственного Комитета Российской Федерации по Красноярскому краю сообщают о случае, в ходе которого в Манском районе пьяный мужчина на глазах ребенка зарезал троих взрослых человек. Согласно информации, которую они предоставляют, инцидент был зафиксирован в ночь на 29 мая 2018 года. Подозреваемый вместе с будущими жертвами, а также девятилетней дочерью мужчины и женщины сидел за столом, распивая алкогольные напитки.

В какой-то момент собеседники что-то не поделили, в результате чего гость напал на остальных присутствующих и нанес им смертеьно опасные колото-резанные ранения. 39-летняя женщина успела спасти свою дочь, закрыв собой, после чего та сбежала. Сам же подозреваемый, по версии следствия, "нанес себе одно ножевое ранение". На данный момент сотрудники правопорядка произвели его задержание, ведется допрос.