В Омске прохожие нашли труп мужчины во дворе дома

В Омске сотрудникам полиции удалось раскрыть убийство 42-летнего мужчины, чей труп обнаружили на одной из улиц города. Отмечается, что подозреваемый в убийстве уже задержан и дает признательные показания.

Как стало известно, ранним утром на улице Завертяева в Омске случайные прохожие наткнулись на труп взрослого мужчины. Они сразу же сообщили о произошедшем правоохранителям и за короткое время удалось раскрыть убийство. Следователи выяснили, что 42-летний местный житель погиб после того, как его в ходе ссоры избил 20-летний ранее судимый омич.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемого доставили в отделение полиции, где он дает признательные показания. Решается вопрос о передаче материалов дела в суд.