Пермяк застрелил родного брата за оскорбление матери

В феврале житель Перми нанес близкому родственнику тяжелую травму из пневматической винтовки и будет отвечать за убийство в колонии строгого режима. Подробности семейного конфликта рассказала пресс-служба регионального СУ СК.

Инцидент произошел многоэтажном здании в городском микрорайоне "Висим". Как выяснило следствие, осужденный жил в одной квартире с матерь и братом. Время от времени он провоцировал конфликты, находясь нетрезвом состоянии. Одна из разборок закончилась смертью родственника.

Обвиняемый в очередной раз напился и начал осуждать брата за оскорбительное отношение по отношению к их общей матери. После словесной перепалки, мужчина схватил пневматическое оружие и практически в упор застрелил оппонента. Ранение пришлось в грудь и оказалось смертельным - пострадавший вскоре скончался.

Сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по признакам умышленного убийства и довели его до суда. В итоге стрелок получил тюремный срок длительностью 10 лет.