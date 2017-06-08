В Красноярском крае 12-летняя девочка забеременела от своего приемного отца

По данным следствия, мужчина начал насиловать свою приемную дочь, когда той было 11 лет. Он угрожал, что если та расскажет о происходящем, то она снова окажется в детском доме.

Инцидент произошел в селе Даурское Балахтинского района, помимо девочки, семья имеет опеку над еще четырьмя детьми из детского дома. Согласно предварительно версии, 49-летнего мужчину подозревают в изнасиловании своей приемной дочери.

В Следственном комитете Красноярского края против приемного отца уже возбудили уголовное дело. Как утверждается в материалах следствия, 18 марта 2018 года мужчина пришел в комнату, где находилась его приемная 12-летняя дочь, там он совершил над ней сексуальное насилие. Он воспользовался тем, что его жена и остальные четверо детей спали.

О случившемся узнали на ежегодном медицинском обследовании, которое проводится для детей, опекаемых приемными родителями. Врачи обнаружили, что девочка беременна. Следствие также установило, что мужчина насиловал свою приемную дочь не один раз. В первый раз он воспользовался беззащитностью и страхом девочки, когда той было 11 лет. Расследование продолжается.