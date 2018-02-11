Житель Тюмени ранил посетителя кафе домашним ножом

25 мая в городскую больницу попал мужчина, который получил тяжелое ранение от нетрезвого соперника. Об инциденте рассказала пресс-секретарь тюменского МВД Мария Новопашина.

По информации правоохранителей, в пятницу поножовщина возникла в общественном заведении на улице Республики. Группа посетителей кафе употребляла алкогольные напитки. Между двумя мужчинами внезапно произошла крупная ссора, закончившаяся рукоприкладством.

Проигравший в драке житель Тюмени побежал в свою квартиру неподалеку и принес оттуда нож. Почувствовав преимущество в виде домашнего оружия, он вновь атаковал противника и серьёзно ранил его несколько раз.

Медики госпитализировали пострадавшего и уведомили о происшествии правоохранительные органы. Сотрудники полиции оперативно выяснили личность подозреваемого и задержали его прямо в кафе. Против горожанина возбудили уголовное дело по факту умышленного нанесения тяжких травм. Полицейские выясняют обстоятельства вооруженной драки и вскоре планируют отправить собранные материалы для рассмотрения в суде. Задержанного могут поместить в колонию на срок до 10 лет.