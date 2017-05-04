В Астрахани под суд идут двое подростков, изнасиловавших и выбросивших из окна пенсионерку

Следователи завершили расследование и установили все обстоятельства случившегося. Два 18-летних парня подозреваются в том, что летом 2017 года они, будучи пьяными, надругались над 56-летней женщиной, после чего выбросили ее из окна 2 этажа.

Как сообщается, 9 августа 2017 года два парня, которые на то время еще не достигли совершеннолетия, употребляли спиртные напитки вместе с пенсионеркой. Застолье проходило в квартире недостроенного дома в Трусовском районе Астрахани. Парни стали бить 56-летнюю женщину, а затем ее изнасиловали. После этого, пенсионерку выбросили из окна 2 этажа. Травмы оказались критическими, после падения женщина умерла.

Полиция установила личности подозреваемых и стала искать их через федеральный розыск. Уже 22 августа их нашли и задержали в Казани. В ходе следствия было установлено, что один из подростков причастен еще и к краже.

Теперь сообщается, что первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Астраханской области завершил расследование уголовного дела. Все материалы следствия направили в суд, где происшествие будет рассмотрено «по существу».