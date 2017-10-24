Нижегородец зарезал молодого сожителя 50-летней экс-возлюбленной

Бывший любовник повздорил с новым избранником пожилой дамы, что привело к смертельной схватке. Развязку романтического треугольника описала пресс-служба СУ СК по Нижегородской области.

По данным правоохранителем, конфликт развернулся 23 мая в одной из квартир многоэтажки на улице Глазунова. К 50-летней женщине для разговора пришел 30-летний квартиросъёмщик, который ранее строил с ней роман. Визит мужчины не понравился новому партнеру владелицы недвижимости. 32-летний молодой человек бросился к потенциальному сопернику и получил удар ножом в область живота.

Раненного госпитализировали с тяжелой травмой, однако медики не смогли спасти ему жизнь. Пострадавший умер днем позже. Правоохранители получили информацию об инциденте и вскоре задержали подозреваемого. Мужчина сознался в поступке. Следственный комитет отмечает, что задержанный имеет работу и не был судим ранее. Против него возбудили уголовное дело, расследование которого продолжается.