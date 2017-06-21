Петербуржцев наказали за убийство женщины ради 450 рублей

Суд Калининского района Санкт-Петербурга осудил преступников за преступление двухлетней давности. Об этом 25 мая написала прокуратура Северной столицы.

Следствие выяснило, что в апреле 2016 года два товарища захмелели и ограбили прохожую. Их выбор пал на женщину, которая оказала активное сопротивление. Один из злоумышленников усмирил жертву 11 ударами ножа. После этого напарник вырвал из ослабевших рук сумку с продуктами, в которой оказалось лишь 450 рублей наличными. Женщина же погибла от полученных ранений.

Правоохранители оперативно разыскали подозреваемых и привлекли их к ответственности по уголовному делу об убийстве. Орудовавшего ножом суд наказал тюремным заключением сроком в 21 год. А его соучастнику придется провести в колонии особого режима 11 лет. Кроме того, осужденные обязаны выплатить миллион рублей родственнику погибшей в качестве компенсации за моральный ущерб. Решение суда пока в законную силу не вступило.