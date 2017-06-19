В Мексике во влагалище женщины врачи обнаружили 1 килограмм марихуаны

В Мексике в городе Мехико женщину доставили в клинику из-за сильных болей в животе. Она утверждала, что причина в беременности, однако во время операции во влагалище врачи обнаружили 1 килограмм марихуаны.

Наркотическое вещество было обёрнуто в специальную плёнку, а внутри имелись комки земли, из-за чего местная полиция потом сделала выводы, что оно было свежесобранным. Причина сильных болей в животе оказалась не в беременности, а в том, что плёнка порвалась, и наркотик оказал негативное влияние на организм женщины, как сообщает «Версия.Инфо». Во время операции у неё даже случилась кратковременная остановка сердца.

После того, как женщине спасли жизнь, врачи передали обнаруженное ими наркотическое вещество в полицию Мексики. Там начали расследование этого дела. Уже удалось выяснить, что это не первый такой случай – ту же женщину признавали виновной в попытке перевозки марихуаны во влагалище в 2010 и 2015 годах.