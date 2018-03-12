На Кубани юноша расправился с отцом при помощи шокера и мачете

18-летнего парня из Апшеронска подозревают в убийстве пожилого родителя во время ссоры. Об этом в пятницу написала пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, 22 мая молодой житель Кубани ввязался в конфликт с 54-летним отцом, находясь в их квартире на улице Комарова. После словесной перепалки, юноша схватил электрошокер и выпустил заряд в лицо родственника. Затем он схватил туристический мачете и расправился с жертвой несколькими рубящими ударами.

С тяжелыми травмами пострадавший сумел выбраться в подъезд. Там его обнаружили соседи и сразу же вызвали "скорую помощь". Однако мужчина скончался от полученных ранений ещё до прибытия бригады медиков.

В Следственном комитете против горожанина возбудили уголовное дело по признакам убийства. В настоящее время подозреваемый находится под арестом. Следователи продолжают расследовать ситуацию. Они ожидают результатов ряда необходимых экспертиз: биологической, судебно-медицинской и психолого-психиатрической.