Подросток два дня насиловал малолетних девочек в Красноярске

Пресс-служба регионального ГСУ Следственного комитета уведомляет о случаях совращения двух маленьких горожанок в Покровском микрорайоне. В преступлении подозревают 15-летнего юношу.

По данным правоохранителей, 22 мая девочка 10 лет зашла в подъезд своего дома на улице Дмитрия Мартынова. В этот момент злоумышленник набросился на неё и насильно совершил действия сексуального характера. На следующий день предполагаемый насильник таким же образом вступил в контакт со второй жертвой - на год младше предыдущей.

За два дня в городскую полицию поступили заявления от родителей пострадавших. Правоохранители провели проверку. В результате задержали подростка, который во время допроса частично признался в совершении сексуального насилия на малолетними. Следователи возбудили уголовное дело и ходатайствуют об аресте подозреваемого на время расследования.