Семья подозреваемого в убийстве матери пятерых детей на Кубани переехала в Норильск

Прокуратура Краснодарского края, где в ночь на 14 мая жестоко расправились с матерью пятерых детей, проверит степень ответственности педагогического состава школы поселка Псебая, в которой учился подозреваемый в убийстве 16-летний подросток. Известно, что семья подростка собиралась переехать в Норильск, чтобы школьник поступил там в техникум.

СМИ стало известно о том, что 22 мая бабушка и двое младших братьев подозреваемого в убийстве подростка переехали в Норильск, где уже живет отец школьника. На Кубани осталась только мать подозреваемого, она пробудет в Псебае до окончания следствия. Отмечается, что семья намеревалась уехать из Краснодарского края для того, чтобы подросток поступил учиться в техникум.

Правоохранителям удалось выяснить, что ранее семья не состояла на учете в полиции, однако односельчане часто замечали 16-летнего подростка пьяным и заставали за хулиганством. Родственники подозреваемого часто жаловались на то, что учителя в школе не могли найти подход к ребенку и ему пришлось перейти на домашнее обучение.

Сейчас прокуратуре предстоит проверить степень ответственности педагогического состава школы, а также выяснить, почему подростка не поставили на учет в полицию.