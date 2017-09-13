Открылись новые подробности жестоко убийства матери пятерых детей на Кубани
Следствию удалось найти свидетелей страшного убийства матери пятерых детей на Кубани. Они раскрыли новые подробности инцидента, которые могут помочь расследованию.
Как стало известно, в ночь на 14 мая, когда подросток жестоко расправился с 40-летней жительницей Псебая, жители дома, который находится недалеко от места убийства, слышали громкие женские крики. Одна из свидетельниц рассказала о том, что ее мать ночью услышала крики, прислушалась и решила позвать мужа.
Когда тот поинтересовался у неизвестных, что происходит, они ответили, что это просто "упала жена". Мужчина сделал вид, что поверил, однако сам вошел в дом и вызвал полицию. Прибывший на место происшествия сотрудник полиции обнаружил на поселковой дороге женскую обувь, смартфон и лужу крови. Он вызвал подмогу и через некоторое время им удалось обнаружить труп женщины.
Стоит отметить, что расследование по факту жестокого убийства матери пятерых детей на Кубани продолжается до сих пор. По подозрению в убийстве были задержаны 16-летний и 20-летний подростки, следствие полагает, что они вместе с погибшей распивали спиртное в местном баре, после чего предложили провести женщину домой. По дороге они жестоко избили, изнасиловали, а затем убили 40-летнюю жительницу Псебая.