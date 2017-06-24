Под Воронежем сын жестоко расправился с родителями и три дня прятался на чердаке

В Воронежской области разыгралась очередная семейная трагедия. На этот раз отец с сыном то-то не поделили и первый получил несколько ударов топором.

Как стало известно, в поселке Таловая Воронежской области 18 мая произошел страшный инцидент. Отмечается, то 21-летний сын поругался со своим 48-летним отцом, после его завязалась драка. В руках у молодого человека оказался маленький топорик и он, не раздумывая, нанес им удар отцу. На шум в комнату прибежала 42-летняя мать, которая тут же получила удар топором.

Пока родители были без сознания, сын сбегал в сарай и принес топор, которым и добил мать с отцом. Осознав, что он натворил, злоумышленник залез на чердак, где просидел три дня до тех пор, пока его не обнаружили полицейские. О преступлении стало известно благодаря обеспокоенным соседям.

Они 21 мая обратились в полицию и сообщили о том, то супружеская пара из соседнего дома и их сын уже несколько дней не появлялись на улице. Когда правоохранители вскрыли дом, то заметили два трупа, вскоре удалось найти и убийцу. Молодой человек признался в совершенном преступлении, кроме того выяснилось, что ранее он уже был судим.

В отношении него возбудили уголовное дело, теперь ему может грозить до 15 лет тюремного заключения.