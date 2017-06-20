В Сыктывкаре 19-летний студент заманил 7-летнюю школьницу в туалет, чтобы изнасиловать

В Сыктывкаре вновь расследуется дело об очередном педофиле. Несмотря на то, что молодому человеку не удалось довести дело до конца и надругаться над ребенком, его все равно представили к суду.

Сообщается, что год назад 19-летний студент в состоянии алкогольного опьянения едва не изнасиловал 7-летнюю девочку. Вечером он возвращался домой из гостей в свое общежитие, когда внезапно заметили маленькую девочку на улице совсем одну. Он подошел к малышке и попытался с ней заговорить, а когда понял, что девочка не боится взрослых, пригласил ее в гости.

Сначала девочка отказывалась, однако педофил предложил ей подарок, если она поднимется к нему в комнату. Школьница согласилась, однако никакого подарка так и не дождалась. Как только они вошли в комнату, парень сразу повел малышку в туалет и начал к ней домогаться, собираясь заняться с девочкой сексом.

Воплотить в реальность задуманное ему не удалось, педофила остановили соседи по комнате, которые заглянули в туалет. Они сразу же схватили насильника и отвели в полицию, где в отношении него возбудили уголовное дело. Злоумышленник признался в совершенном преступлении, теперь ему может грозить до 12 лет лишения свободы.