В Архангельске похищенного после драки парня нашли мертвым

18-летний парень пропал в ночь на 20 мая, тогда в Архангельске случилась драка, юношу похитили неизвестные. По неофициальной информации, парня расчленили и пытались сжечь.

Как сообщается, в ночь на 20 мая возле архангельского ночного клуба случилась драка. 18-летний парень дрался со своим сверстником. Оппонент юноши позвонил своему 41-летнему отцу, который теперь проходит в деле в качестве подозреваемого. Своего папу тот попросил помочь в разрешении конфликта. Отец взял такси и приехал к месту происшествия, вместе со своим сыном они увезли 18-летнего парня к себе домой на улицу Галушина.

После этого парня никто не видел. Его искала полиция, а родные просили всех неравнодушных помочь им найти юношу. В итоге, вечером 21 мая стало известно, что пропавшего парня нашли мертвым. По данным следствия, отец парня, который вступил в конфликт и подрался с 18-летним юношей, теперь подозревается в убийстве.

Следователи установили, что мужчина избил оппонента своего сына, затем пытался скрыть его тело. Для этого он вывез труп на Краснофлотский остров и там его закопал. Однако, неофициальная информация из СМИ свидетельствует о том, что мертвое тело тот расчленил, а затем пытался сжечь. Информацию о происшествии сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Архангельской области. Точные данные, причины конфликта и более детальные сведения о случившемся уточняют следователи. Версия о попытке сжечь труп официальных подтверждений не получила.