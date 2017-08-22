В Нижегородской области мужчина убил жену и закопал ее тело в подвале из-за ее нежелания работать

Мужчина расправился со своей гражданской супругой, потому что она не хотела работать и вела аморальный образ жизни. После этого он закопал труп в подвале съемной квартиры и переехал.

Как стало известно, в Павловском районе Нижегородской области 38-летний мужчина проживал вместе со своей 42-летней гражданской супругой. Женщина вела аморальный образ жизни, пила и нигде не работала. В один день ее мужу это надоело и он попытался образумить женщину, направить на истинный путь и предложил бросить пить, чтобы ее могли взять на работу.

Женщина отказалась выполнять просьбу мужа, что привело его в бешенство. Он начал душить возлюбленную, пока не заметил, что она не подает признаков жизни. Избавляясь от тела, он спустил труп гражданской супруги в подвал съемной квартиры и закопал вместе с сумкой, в которой находились вещи и документы убитой.

После этого он сразу съехал и снял другое жилье, а спустя полгода за ним пришли сотрудники полиции. Он признал свою вину и рассказал, как все произошло на самом деле. В настоящий момент возбуждено уголовное дело и решается вопрос о передаче материалов в суд.