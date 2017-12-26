В Иркутске ревнивый муж чуть не застрелил жену и взял в заложники своих детей
В Иркутске на почве ревности 61-летний мужчина едва не убил жену и взял в заложники своих двух несовершеннолетних детей. В ходе переговоров с полицией от отпустил детей и через время сдался сам.
Как стало известно, днем 21 мая житель Ленинского района Иркутска приревновал свою 40-летнюю жену и выстрелил в нее из ружья. Сразу же после этого он схватил своих детей, 4 и 5 лет, и заперся в доме. На место происшествия полицию вызвала соседка, которая стала свидетельницей произошедшего.
Пострадавшую женщину увезли на скорой помощи в больницу, сейчас она находится в тяжелом состоянии. Правоохранители несколько часов вели переговоры с преступником, в ходе которых он сначала отпустил маленьких детей, а уже потом сдал оружие и вышел к полиции. Его задержали и теперь он находится под следствием, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.