В Омской области осудили сына, который пытался сжечь мать

Житель Омской области получил наказание в виде лишения свободы на три с половиной года за то, что пытался сжечь мать. Помимо этого, он должен будет выплатить ей сумму размером в 45 тысяч рублей для оплаты ее медицинских счетов, а также за моральный ущерб.

Сотрудники СУ Следственного комитета РФ по Омской области сообщают о случае, в ходе которого был осужден молодой человек, пытавшийся сжечь родную мать. Согласно данным, которые они предоставляют, инцидент был зафиксирован еще зимой, 17 февраля, а накануне по делу прошло последнее заседание областного суда, по итогам которого и был вынесен обвинительный приговор.

По версии следствия, в указанный день молодой человек появился в доме матери, с которой не проживал. Она была лишена прав опеки над ним. Между ними вспыхнул конфликт, в результате чего сын применил силу и толкнул женщину. Тогда она упала, получила травму головы и потеряла сознание. Преступник же, давая волю своему гневу, облил ее тело горючей смесью и поджег. Ее одежда загорелась, однако вовремя вмешалась знакомая женщины, которая увидела происходящее и заставила его вынести ее во двор и потушить огонь снегом.