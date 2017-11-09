В Брянской области пьяная женщина с ножом набросилась на несовершеннолетнюю дочь

Алкоголь в очередной раз едва не стал причиной убийства. На этот раз могла пострадать несовершеннолетняя девочка, которая помешала своей матери.

Так, в Брянской области под суд пойдет 44-летняя жительница Клинцовского района за угрозу убийством своей несовершеннолетней дочери. Как стало известно следствию, мать девочки распивала спиртные напитки, когда внезапно схватила нож и набросилась на свою дочь. Она начала кричать, что убьет девочку, если та будет мешать ей отдыхать и размахивала перед ребенком ножом.

Девочка испугалась и сбежала из дома, опасаясь за свою жизнь, а за тем за помощью обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемую и возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит солидный тюремный срок за угрозу убийством своей несовершеннолетней дочери.