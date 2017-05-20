На Камчатке муж убил жену за отказ приготовить плов

По версии следствия, 46-летний мужчина был пьяным и стал ссориться со своей женой из-за ее отказа приготовить плов, также он обвинил ее в постоянном употреблении спиртного и в отсутствии чистоты в квартире. В итоге, муж ударил супругу кулаком в висок, через 2 дня она умерла.

Расследование по данному инциденту уже завершено, дело передали в суд. По данным, 10 марта 2018 года в 46-летний житель Петропавловска-Камчатского пришел домой в состоянии алкогольного обвинения. Мужчина стал предъявлять претензии своей супруге, обвиняя ее в отсутствии порядка, плова и трезвости.

Затем он нанес ей удар, кулаком мужчина ударил свою жену в область виска. Через 2 дня женщина скончалась в той же квартире, где и получила травму. По данным медиков, у погибшей была закрытая черепно-мозговая травма.

Полиция установила, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности и имеет судимости за нарушение законов о незаконном обороте наркотиков. Сейчас дело уже направили в суд, где будет рассмотрено его дело по статье за умышленное нанесение повреждений, которые по неосторожности повлекли за собой смерть потерпевшей.