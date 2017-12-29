В Воронеже грабители запытали до смерти иностранца из-за 4 млн рублей

Правоохранителям Воронежа удалось раскрыть жестокое убийство, которое произошло летом прошлого года. Всех участников нападения на иностранца задержали и представили к суду.

Как известно, в Воронеже летом прошлого года трое неизвестных ворвались в квартиру, где проживал гражданин Вьетнама вместе со своей сожительницей. Они связали 49-летнего хозяина квартиры и его 32-летнюю возлюбленную и подвергли пыткам. На протяжении нескольких часов грабители избивали мужчину и женщину, после чего обыскали квартиру, похитили 4 миллиона рублей и другие материальные ценности, после чего скрылись.

От полученных травм хозяин квартиры скончался. Только недавно правоохранителям удалось раскрыть преступление, они задержали всех виновных в убийстве и представили суду.

Отмечается, что личности подозреваемых были установлены в тот момент, когда следователи вели расследование по аналогичному преступлению. Ими оказались 36,37 и 57-летние жители Воронежа. Сейчас они находятся под стражей и ожидают решения суда.