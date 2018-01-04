Кузбассовец изнасиловал свою новую знакомую, проводя ее до дома

Жителю Киселевска Кемеровской области понравилась продавщица торгового павильона, он решил с ней познакомиться и предложил провести ее до дома. Уже возле своего дома женщина дала мужчине понять, что в близости она не заинтересована – такой ответ мужчине не понравился.

В итоге, он затолкал женщину в ее дом, там он повали ее на кровать, где и совершил изнасилование. Продавщица стала кричать, ей удалось вырваться, она побежала к соседям с просьбой вызвать полицию. Мужчина воспользовался моментом и сбежал.

Однако, потерпевшая смогла составить фоторобот и описать своего насильника. Полиция опросила других продавцов павильона, оказалось, что одна их женщин знала мужчину, изображенного на фотороботе. Полиция задержала 29-летнего кузбассовца, своей вины он отрицать не стал и полностью признался в содеянном. Установлено, что у мужчины уже имеется судимость. Теперь против него возбудили уголовное дело, которое уже направили в суд. По статье об изнасиловании мужчине грозит до 6 лет тюремного заключения.

Как рассказала заместитель руководителя СО по городу Киселевск Светлана Ивлева, картину происшествия удалось составить со слов потерпевшей. Она рассказала, что мужчина покупавший у нее алкоголь, выразил свою симпатию. Затем он дождался конца рабочей смены продавщицы и предложил провести ее до дома. Та не стала отказываться, но уже возле дома она поняла, что мужчина, показавшийся ей «джентльменом», является вовсе не тем человеком, которым хочет казаться.