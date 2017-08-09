В Чебоксарах трое мужчин стащили детских конструкторов на 100 тысяч рублей

О пропаже дорогостоящих игрушек в полицию заявил сотрудник торгового центра, пострадавшего от воровства. Подробности инцидента рассказали представители ГУМВД по Республике Чувашия.

Правоохранители начали расследование. Со временем они вычислили причастный к ограблению автомобиль и специфические приметы подозреваемых. Следствие предполагает, что на детские товары позарились три взрослых мужчины от 31 до 43 лет. Все они проживают в разных областях: Брянской, Владимирской и Ростовской.

Полицейские нашли машину предполагаемых преступников, а в ней - половину награбленного конструктора. Вторая часть добычи оказалась в транспортной компании. При помощи автоперевозчиков преступники планировали доставить конструкторы в другую административную часть страны. Общая стоимость коробок достигала сотни тысяч рублей.

Против задержанных возбудили уголовное дело по признакам кражи. Сейчас сотрудники полиции проверяют, не участвовали ли подозреваемый в других преступлениях подобного характера. Кроме того, им предстоит найти получателя груза в другом регионе.