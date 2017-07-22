В Саратовской области женщина сожгла труп любовника и утопила останки в яме

Жительница Саратовской области жестоко расправилась со своим 27-летним возлюбленным. Так, она ударила его ножом, после чего сожгла тело, а останки утопила в яме с водой.

Как стало известно, 21 сентября прошлого года в Лысогорском районе Саратовской области разыгралась ссора на бытовой почве между 30-летней женщиной и ее 27-летним любовников. Во время потасовки женщина схватила нож и несколько раз ударила им своего возлюбленного, от полученных ранений мужчина скончался.

Пытаясь скрыть следы преступления, злоумышленница вытащила труп любовника во двор, сбросила в яму, облила бензином и сожгла. Останки, которые не уничтожил огонь, преступница решила утопить. Она сложила их в два пакета и сбросила в яму с водой.

После того, как фрагменты человеческого тела были обнаружены, правоохранителям удалось установить личность преступника. Они задержали 30-летнюю женщину, она во всем призналась. В настоящий момент ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.