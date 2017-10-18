Пенсионер из Ленобласти шесть раз изнасиловал малолетнюю девочку

В Ленинградской области пенсионера привлекают к ответственности за шестикратное изнасилование 6-летней родственницы. Об этом уведомила пресс-служба регионального СУ СК.

По информации правоохранителей, впервые 64-летний мужчина вступил в контакт с девочкой в ночь на 25 марта 2016 года. Предполагаемый педофил уединился с девочкой в частном доме, расположенном в поселке Мельниково и насильно совершил в отношении неё сексуальные действия. Следствие выяснило, что позже подозреваемый совращал жертву ещё пять раз.

Против пожилого гражданина возбудили уголовное дело по признакам нарушения сексуальной неприкосновенности малолетних. В настоящее время фигурант арестован - суд ходатайство следователей удовлетворил. Материалы дела собраны полностью. В скором времени они будут рассмотрены в суде Приозерска.