Под Смоленском 20-летний парень "угощал" подростков синтетическим наркотиком

Житель рабочего поселка Авторемзавод Смоленского района в 2018 году заставил 3-х подростков употреблять синтетические наркотики. Об этом рассказала старший помощник главы регионального СУ СК Наталья Зуева.

Правоохранители предполагают, что с января по март 20-летний молодой человек склонял несовершеннолетних жителей населенного пункта к потреблению запрещенных препаратов, влияющих на восприятие. Среди 16-ти и 17-летней молодежи он распространял синтетические катиноны. В случае с тремя подростками его действия возымели успех.

Следственный комитет узнал о правонарушении и возбудил против подозреваемого уголовное дело. Сотрудники ведомства проводят расследование и устанавливают обстоятельства ситуации. Когда все необходимые материалы будут собраны, смолянина могут лишить свободы на срок от 10 до 15 лет.