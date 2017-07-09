19-летний педофил из Шадринска попался после убийства человека топором

В Шадринске 19-летнего педофила поймали после убийства мужчины топором и будут судить за многочисленные преступления. Уголовную историю парня рассказала пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

Как выяснили следователи, 18 августа прошлого года горожанин замыслил кражу и залез в чужой дом через поврежденную оконную раму. Во время преступления домой вернулся 55-летний владелец. Подозреваемый схватил топор и порядка десяти раз ударил пострадавшего по голове. Хозяин умер от полученных ран, а злоумышленник взял 20 тысяч рублей наличными и вещами. Уходя, он запер дверь на навесной замок. Полицейские выяснили, что обвиняемый уже проникал в этот же дом и грабил его в начале месяца.

Вскоре правоохранители задержали молодого человека и начали привлекать к уголовной ответственности. В ходе расследования убийство дополнили статьи о побоях, краже, разбое и даже половых отношениях с малолетней девочкой. По версии СК, с марта по май прошлого года парень четырежды занимался сексом с 13-летней гражданкой. А кроме того, избил несовершеннолетнего. Материалы обо всех этих эпизодах следователи уже направили в региональный суд вместе с обвинениями.